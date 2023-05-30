اتصالات النواب تستمع لمشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة

استمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب ، برئاسة النائب احمد بدوى ، لإستعراض المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، لمشروعي القانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، وذلك فيما يخص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاءت أبرز ما فى المشروع أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام اساليب نمذجه للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.

وأوضح ممثلى الوزارة عن وجود منظومة لتحويل الكلام العامى المصرى إلى لغات أجنبية والعكس، وأيضا تنطق من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي .

وعلقت النائبة مرثا محروس وسالت: لماذا لا يتم التحويل باللغة العربية الصحيحة وليس العامية، وطلبت تحويل اللغة الأجنبية إلى لغة عربية فصحى مصرى، وهذا ما اكده وزارة الاتصالات بأنه موجود بالفعل .

وتحدثوا أيضا على مبادرة مناخ مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة وهى أكاديمية تعمل على ملف ذوى الإعاقة مع جهات مختلفة فى الدولة.

وأضاف أن عمل الأكاديمية يقوم على تطوير التكنولوجيا مثل الأطراف الصناعية ، ويتم إنشاء مركز به معامل متطورة متاح للباحثين، بدعم من الوزارة لوجود هذه الصناعة لدعم هذه الصناعة بأهمية تكنولوجيا مختلف إلى ما قبل التصنيع.