ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2340 جنيهًا

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل حالة التفاؤل بشأن توصل الجمهوريين والديمقراطيين لاتفاق مبدئي لرفع سقف الديون الأمريكية، والذي من المخطط إقراره غدًا الأربعاء،كما تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، والذي من المتوقع أن يعطي إشارات هامة حول مسار السياسة النقدية للفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وسط تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»: لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الإثنين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2340 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات بالبورصة العالمية لتسجل مستوى 1948 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 30 جنيهًا، بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأأمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2360 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2330 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات بالأسواق العالمية،حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1946 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1943 دولارًا.