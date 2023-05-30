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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معشوق الجماهير .. شوبير يلمح لاعتزال نجم الزمالك

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

ألمح الإعلامي أحمد شوبير إلى اعتزال محمد عبد عبد الشافي، نجم نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير عبر برنامجه “مع شوبير”:" أعتقد أن هذا الموسم قد يكون آخر مواسم محمد عبد الشافي هذا الموسم، لأن الإصابة طوّلت جدا جدا معه".

وتابع:" محمد عبد الشافي نموذج للأدب والاحترام".

ويحظى محمد عبد الشافي بمكانة خاصة في قلوب جماهير نادي الزمالك بشكل خاص والجماهير المصرية بشكل عام، لانضباطه التام داخل وخارج والملعب.

الزمالك يواجه طلائع الجيش:

في سياق آخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 23، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد  26 نقطة.

الزمالك شوبير محمد عبد عبد الشافي نادي الزمالك الإعلامي أحمد شوبير طلائع الجيش

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