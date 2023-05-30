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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" يقود اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى

عضو الكنيست المتطرف
عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" يقود اقتحام الإسرائيليين

قاد عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك"، اليوم الثلاثاء، اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

واقتحم عشرات المستوطنين "الأقصى" من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات "الأقصى"، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه،.واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.

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