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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية ترسل طائرة مساعدات جديدة.. 13 مليون طفل سوداني يواجهون كارثة

مساعدت سعودية
مساعدت سعودية

أرسلت السعودية إلى مطار بورتسودان  في السودان اليوم، طائرة مساعدات، لدعم المواطنين في ظل ظروف الصراع غير المواتية، والتي تضع ضغوطًا عليهم وعلى الحكومة في توفير كل مايلزم الناس، وفق ما ذكرت صحيف سبق السعودية.

وتعد الطائرة السعودية، هي العاشرة، في أسطول الدعم السعودي.

ولفت الصحيفة، إلى إنها تحمل على متنها 30 طنًّا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يُسَيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

يأتي ذلك، فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم (الثلاثاء)، إن أكثر من 13.6 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة للدعم الإنساني.

وأضافت المنظمة الأممية أن وضع الأطفال في السودان بلغ مستويات كارثية جراء الصراع الدائر في البلاد، مشيرة إلى أن الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات يتم بشكل غير منتظم وأحياناً يكون غير متاح.

وذكرت أن أكثر من مليون شخص فروا من ديارهم ونزحوا داخلياً في السودان، بما في ذلك 319 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة حتى الآن، ويُعتقد أن نصفهم من الأطفال.

وأشارت اليونيسف إلى أن أكثر من 620 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، نصفهم يواجه خطر الموت إذا لم تتم مساعدتهم في الوقت المناسب.

 

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