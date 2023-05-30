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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تأسيس مجلس أعلى للتعليم والتدريب خطوة مهمة لتطوير المنظومة

النائب أحمد فوزي
النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إدارة الحوار الوطني حريصة على إشراك المواطنين المصريين في جلسات النقاش التي تشهدها جلسات الحوار، والاسماع لرأيهم، خاصة أن المواطن المصرى ودعمه وتحقيق آماله وطموحاته هو الهدف الأهم من الحوار الوطني.

ولفت فوزي ، في بيان له، إلى أن دعوة إدارة الحوار الوطني المواطنين للمشاركة في المناقشة حول مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، الذي أرسله الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني خطوة مهمة نحو الوصول لمشروع قانون يتوافق عليه الجميع.

وأضاف «فوزي»، أن طرح إدارة الحوار مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، على صفحة الحوار الوطني على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، خطوة مهمة للغاية كى يطلع كل المصريين على تفاصيل القانون ويستطيعون تكوين وجهات نظر ورأي بناء يساهم في تطوير عمل المجلس، خاصة أن هذا المجلس سيعمل على وضع استراتيجية التعليم التي تقوم على دراسة كل المشكلات وإيجاد الحلول من الواقع العملي ليؤدي ذلك إلى تطوير العملية التعليمية بمنظور شامل.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن جلسة الحوار الوطني المقرر لها غدًا الأربعاء هي جلسة استثنائية لأنها تناقش أهم القضايا التي تشغل اهتمامات الشعب المصري وهي قضية التعليم، خاصة أن تشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيكون خطوة هامة تعمل على تطوير المنظومة نظرًا لاختصاصات هذا المجلس الذي سيعمل على وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخطة القومية للتنمية.

وأوضح النائب أحمد فوزي، أن إدارة الحوار الوطني حريصة على الاستماع لكل الآراء، من أجل الوصول لتوصيات بشأن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب قابلة للتنفيذ، وتلبي آمال الشعب المصري في عملية تعليمية متطورة تبني وتنمي قدرات أبنائهم، وهو ما جعل إدارة الحوار تدعو المصريين لنتبادل الآراء حول المجلس وحول بنوده المختلفة من خلال طرح استبيان، تمهيدا للجلسة الخاصة التي تنعقد غدا لمناقشة مشروع القانون، مطالبا المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في طرح رؤى وآراء تبني مستقبل أبنائهم.

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