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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مهما عالجتها مش بتخف .. اكتشف أسباب غير متوقعة لحدوث التهاب اللثة المزمن

اللثة
اللثة

يعانى الكثير من الاشخاص من التهاب اللثة ولكن في بعض الحالات تكن مؤشرا للإصابة بمشكلات أخرى فى الجسم لذا لاتزول بالعلاجات الموضعية 

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ووفقا لموقع clevelandclinic فإن التهاب اللثة هو استجابة الجسم الالتهابية للبلاك والجير على أسنانك. عندما يبقى البلاك والجير على أسنانك لفترة طويلة  وتصبح  اللثة متهيجة وتنزف بسرعة وحمراء ومتورمة.

وتؤثر بعض الحالات الصحية للجسم على صحة الفم والإصابة بـ التهاب اللثة من بينها التالى :

المرأة حامل أو تعاني من تغيرات هرمونية أخرى مرتبطة بصحة الفم .
الإصابة بداء السكري تزيد من التهاب اللثة 
الوراثة ووجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض اللثة.
بعض الوصفات الطبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أن تقلل من تدفق اللعاب  يؤدي إلى جفاف الفم  مثل أدوية لعلاج الصرع وبعض علاجات السرطان وحاصرات قنوات الكالسيوم لضغط الدم وموانع الحمل الفموية.

نقص بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية فى الجسم يزيد من احتمالات حدوث التهاب اللثة 

التهاب اللثة الحالات الصحية امراض اللثة الوصفات الطبية داء السكري صحة الفم

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