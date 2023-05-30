سها الجندي تطالب بزيادة موازنة وزارة الهجرة إلى 56 مليون جنيه

بدأت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، مناقشة موازنة وزارة الهجرة ، بحضور سها الجندي وزيرة الهجرة.

و طالبت "الجندي" بزيادة الموازنة للعام المالي الجديد 2023 /2024 ، الى 56 مليون جنيه و هو المبلغ المقدر من الوزارة . و قالت إن وزارة التخطيط خفضت المبلغ المطلوب الى 40 مليون جنيه ، ثم انتهي فى المشروع المقدم من وزارة المالية الى 27 مليون جنيه.

واضافت:" عندما وضعنا الموازنة التقديرية وجدنا ان اقصى درجات التقشف التى يمكن ان نصل اليها هو 56 مليون جنيه ، و نحن نتفهم الترشيد و ضغط الانفاق و ندعو اليه و تعتبر موازنتنا الاصغر حكوميا ، و لكن المبلغ المحدد من المالية لن يوفي الطموحات او البرامج الهادفة و المستهدف تحقيقها للمصريين بالخارج و للدولة المصرية".

و تابعت "الجندي":" حرصنا على تقليص الموازنة الى اقصى حد لتتواكب مع التوجه الحكومي الذى نسعى الى نبدأ فيه بانفسنا لضغط النفقات لاقصى درجة لنستفيد من كل جنيه".

وقالت الوزيرة :" نحن وزارة صغيرة و مفروض ان نكون اكبر من ذلك و لكن اخذا فى الترشيد حرصنا على الاقل خلال الفترة الحالية الا يزيد عدد الموظفين بالوزارة حتى نمر من الازمة ، و نحن نتحدث عن اعداد حصلنا على موافقة بها بالفعل ، و لكن فى الوقت الحالي الواحد بيشتغل بمقام 5 موظفين ".

و اشارت االى ان اهم النبود فى الموازنة اتلى تحرص عليها الوزارة هو الباب السادس الخاص بالمشروعات ، المطلوب تمويله لانه يتحمل مشروعات برعاية رئاسية . و لفتت الى ان ابرز البرامج التى تعلم عليها الوزارة هى اتكلم عربى و مراكب النجاة و حياة كريمة و مصر تستطيع و كلها تحت رعاية الرئيس و تستهدف قطاعات ضخمة من المصريين فى الخارج و البالغ عددهم 14 مليون مصري موزعين على جميع دول العالم من الولايات المتحدة الى فيجي.

و اضافت " الجندي": " مبادرة سيارات المصريين فى الخارج لن تنتهي باقل من مليار دولار عائد ، و هناك ودائع وصلت بالفعل وز اخرى جارى تحويلها و تواجه بعض المعوقات البنكية ،و لكن حتى الان و رغم انتهى مهلة المبادرة فى 14 مايو الجارى الا ان الاموال مستمرة فى التحويل و الاوراق ما زالت تقدم و يتم تحويلها".

و اشارت اىل وجود مشروع للاسكان خاص بالمصريين بالالخارج يتضمن تيسرات مقابل دع عملة صعبة و هناك اتفاق مع مصر للطيران لتقديم تخفيضات للمصريين بالخارج فى التذاكر مقابل الدفع بالدولار لمرة واحدة للعائلة فى السنة.

وتابعت: "بدأنا المرحلة الثانية لمبادرة اتكلم عربي و هى الاهم و تتعلق بالتعريف بالجذور المصرية و العادات و ربط المصريين فى الخارج بوطنهم الام و تم الاتفاق مع الدكتور وسيم السيسي و اخرين لالقاء محاضرات . كما تستهدف المرحلة الثانية ابنائنا المصريين فى المدارس ادلولية و الذين يعيشون فى "فقاعة "و لا يعرفون شيئا عن وطنهم و بدان بالمدرسة الالمانية "اوروبا سكول" ، و الانجليزية و الفرنسية و مدرسة القرية الذكية ".

و كشفت "الجندي" عن اخر مشروع يجرى حاليا مع المصريين بالخارج لانشاء شركة استثمارية و قالت إنه تم التواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج و تم الاتفاق على شكل الشركة و المؤسسين لها و تم التوصل الى 10 من كبار المستثمرين فى الخارج و اجتمعنا بهم كنواة و اسفر اللقاء عن بروتوكول تم توقيعه بالاحرف الاولى و تم تحددي المجالات التى سيتم الاستثمار فيها ، و ستكون شركة ام تحتها مجموعة شركات للمصريين فى الخارج تحت هذه المظلة "و اشارت اىل ان هذه المجموعة التقت امس الاثنين برئيس الهيئة العامة للاستثمار و تم وضع خارطة طريق لهم و برأس مال يصل الى مليار دولار و يضم 10 % اسهم للمساهمين من المصريين بالخارج حسب قدراتهم