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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مشاركته في كان بفيلم Club Zero. . أمير المصري: خطوة مهمة

صدى البلد

أعرب الفنان امير المصري عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مهرجان كان السينمائي للمرة الثانية على التوالي من خلال فيلم Club Zero.


وقال في تصريحات ل"صدى البلد": تلقيت ردود فعل قوية على الفيلم، كما ان التواجد في مهرجان بحجم كان مهم بالنسبة لي خاصة انني شاركت نن قبل بفيلم limbo ولكن لم استطع ان اتواجد في المهرجان بسبب اجراءات كورونا لذلك تلك المشاركة مهمة بالنسبة لي وتضيف لمشواري.

الفنان أمير المصري عن قيامه بدور مدرس باليه في فيلم Club Zero للمخرجة جاسيكا هاونسر، والذي ينافس به في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي المقام في الفترة بين 16 حتى 27 مايو.

أمير المصري مدرس باليه في فيلم Club Zero

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ومن المقرر أن يحظى الفيلم بالعرض العالمي  الأول له خلال فعاليات المهرجان اليوم 22 مايو القادم.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية للنجم أمير المصري في مهرجان كان السينمائي، حيث شارك مسبقًا بفيلم Limbo والذي حظي بنجاح واسع وردود نقدية إيجابية، قبل أن ينطلق في جولاته بمهرجانات سينمائية دولية كان أهمها مهرجان لندن، القاهرة، ميونخ السينمائي الدولي.

ومؤخرًا جسد أمير المصري شخصية محمد الفايد في المسلسل الأميركي العالمي The Crown، كما قدم شخصية طبيب مصري في الحرب العالمية الثانية بالمسلسل البريطاني SAS Rogue Heroes، وشارك في المسلسل الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك والذي تصدر تريند منصة شاهد vip، كما عُرض له فيلم هاشتاج جوزني في دور العرض العربية

 

The Crown إجراءات كورونا الحرب العالمية الثانية العرض العالمي الأول الفنان امير المصري

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