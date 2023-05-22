أمير المصري مدرس باليه في فيلم Club Zero

كشف الفنان أمير المصري عن قيامه بدور مدرس باليه في فيلم Club Zero للمخرجة جاسيكا هاونسر، والذي ينافس به في المسابقة الرسمية بالدورة 76 من مهرجان كان السينمائي المقام في الفترة بين 16 حتى 27 مايو.

ومن المقرر أن يحظى الفيلم بالعرض العالمي الأول له خلال فعاليات المهرجان اليوم 22 مايو القادم.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية للنجم أمير المصري في مهرجان كان السينمائي، حيث شارك مسبقًا بفيلم Limbo والذي حظي بنجاح واسع وردود نقدية إيجابية، قبل أن ينطلق في جولاته بمهرجانات سينمائية دولية كان أهمها مهرجان لندن، القاهرة، ميونخ السينمائي الدولي.

ومؤخرًا جسد أمير المصري شخصية محمد الفايد في المسلسل الأميركي العالمي The Crown، كما قدم شخصية طبيب مصري في الحرب العالمية الثانية بالمسلسل البريطاني SAS Rogue Heroes، وشارك في المسلسل الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك والذي تصدر تريند منصة شاهد vip، كما عُرض له فيلم هاشتاج جوزني في دور العرض العربية

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، بدأ مشواره الفني بأعمال لاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى العربي مثل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها، ثم انتقل إلى العالمية ليشارك في الفيلم السينمائي Lost in Londen للنجم الشهير وودي هارلسون، كما شارك في مسلسل The State المُرشح لجائزة البافتا كأفضل مسلسل قصير، وفي 2018 قام ببطولة فيلم المحارب العربي هو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، ثم شارك في السلسلة الشهيرة Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker.

تصدر أمير المصري بطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه أمير بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية، كما شارك في بطولة مسلسل The One والذي يُعرض على منصة نتفلكس، ونافس في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا (2021)، كما شارك في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار 3، تصدر بطولة فيلم هاشتاج جوزني، كما شارك في المسلسل الغنائي الاستعراضي مجنونة بيك.