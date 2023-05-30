ارتفاع بدرجات الحرارة| الأرصاد تكشف تحذيرات عاجلة للمواطنين عن طقس الأيام القادمة

درجات الحرارة المتوقعة

قدّمت الإعلامية داليا أيمن تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات، و ذلك في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وحار نهاراً على القاهرة الكبرى و الوجه البحري و جنوب سيناء، و شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، و شديد الحرارة على جنوب الصعيد، و لطيف ليلاً في أول الليل و مائل للبرودة في أخره.



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء



العظمى الصغرى

القاهرة 33- 22

الإسكندرية 28- 19

الإسماعيلية33 - 21

الغردقة 35ـ 24

أسوان 39 - 26

سوهاج 37 - 23

المنيا 34 - 22

طقس الأيام القادمة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة .

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن الأجواء مستقرة بشكل كبير اليوم، وذلك نتيجة تأثرنا بكتل هوائية شمالية، لتسجل القاهرة 33 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أننا سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبري، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومع غياب أشعة الشمس ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا، ليصبح الطقس ليلا مائل للبرودة.

واسترسلت: من المتوقع أن نشهد نشاط للرياح، سيساهم بشكل كبير على تلطيف درجات الحرارة ليلا، كما أنه من المتوقع أن نشهد تساقط أمطار خفيفة ورعدية على بعض مناطق جنوب جبال البحر الأحمر.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

ونوهت بأن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ، بداية من الغد، بفارق 5 درجات، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح المحملة بالأتربة.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مؤكدة على أن الأجواء ليلا أصبحت معتدلة ولن نحتاج إلى اصطحاب جاكت.

تحذير من موجة حارة قادمة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مستمرين اليوم فى استقرار الأحوال الجوية، والأجواء مستقرة بشكل كبير فى أغلب المحافظات، مشيرة إلى أن هناك رياح شمالية تؤثر علينا، وبالتالي درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن العظمي على القاهرة الكبري تصل إلى 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، إضافة إلى نشاط نسبي للرياح فى فترات المساء والمغرب والليل فى القاهرة الكبري والوجه البحري، يجعلنا نشعر بالأجواء الربيعية واللطيفة.

وأوضحت أن فرص الأمطار قلت تمام وانحصرت فى بعض الأماكن الموجودة فى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل: حلايب و شلاتين ومرسي علم، وهي خفيفة وقد تكون رعدية ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

وتابعت أن الأجواء اليوم ربيعية، إلى جانب إعتدال فى الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ومؤهلين لكافة أعمال الصيد، لافتة إلى أنه إعتبارا من غدا تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الإرتفاع بحوالي من درجتين إلى 5 درجات، وذروتها تكون يومي الخميس والجمعة، وتصل العظمي على القاهرة الكبري من 37 إلى 38 درجة مئوية خلال فترة النهار، و43 و44 درجة على جنوب الصعيد، وبالتالي الأجواء تكون شديدة الحرارة على أغلب المحافظات