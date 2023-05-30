وزيرة التخطيط: 339 مشروعا بقطاع الخدمات الشبابية في 2024/2023

استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، أهم المشروعات والمبادرات لقطاعي الخدمات الشبابية والثقافة ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2023.

ويأتي ذلك خلال مناقشة الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

وأوضحت “السعيد”، أن مشروعات قطاع الخدمات الشبابية بلغت 339 مشروعا منها 159 مشروع استكمال، و180 مشروع مستهدف إنهاؤها، وحول الـملامح الأساسية لـمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لوزارة الشباب والرياضة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات من خلال عدة نقاط أبرزها استكمال إنشاء وتطوير 75 ملعبًا رياضيًا، استكمال تطوير 6 مدن شبابية بمحافظات (الإسكندرية، الأقصر، الوادي الجديد، أسوان ، بورسعيد، الغردقة)، استكمال إنشاء 4 أندية لذوى الهمم.

وحول مُستهدفات قطاع الخدمات الشبابية في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23، أشارت السعيد إلى استكمال إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز الشباب بعدد 983 مركز شباب

وفيما يخص مشروعات الخدمات الثقافية أوضحت السعيد أن إجمالي عدد المشروعات بلغ 125 مشروع منها 120 مشروع استكمال، و5 مشروعات مستهدف نهوها، متابعه أن الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لقطاع الثقافة تتضمن تطوير متاحف، وتطوير المسارح وقصور وبيوت الثقافة منها 42 قصر وبيت ثقافة، بالإضافة إلى توفير مكتبات متنقلة تابعة لمكتبة مصر العامة، ورقمنة فروع مكتبة مصر العامة.

وأضافت السعيد أن عدد قصور الثقافة المستهدف تطويرها يبلغ 34 قصرا، ومن أبرزها قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان وقصر ثقافة السامر، مضيفة أن عدد بيوت ثقافة الطفل المستهدف تطويرها يبلغ 8 بيوت بالإضافة إلى تطوير 14 مسرحا.

وحول تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت السعيد أنه من المستهدف تحقيق 35% في عام 2023/2024 كنسب مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي وهي قطاعات الاتصالات والصناعة والزراعة.