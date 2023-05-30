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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط: مصر الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، أبرز المشروعات والمبادرات بقطاعي الزراعة والري ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، وذلك خلال مناقشة الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

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وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، لافتة الى أن مصر جاءت في المركز الرابع عالمياً عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين بتحسن 35 نقطة لتسجل 85 نقطة مقارنةً بــ 50 نقطة في 2012 
نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري.

وحول مُستهدفات قطاع الزراعة في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23، أشارت السعيد إلى استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الخدمات الزراعية بحوالي 330 مركزا، بالإضافة إلى 46 مركز تجميع ألبان.

وفيما يتعلق بالـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الري أوضحت د.هالة السعيد أنه فيما يتعلق بترشيد استهلاك مياه الري فمن المستهدف استكمال تأهيل ترع بطول "2400 كم" تشمل أعمال المرحلتين الأولى والثانية من أعمال مبادرة حياة كريمة، إحلال وتجديد 663 عملا صناعيا على الترع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ 61 دراسة بحثية بخطة المركز القومي لبحوث المياه، أما بخصوص الاستغلال الأمثل للموارد المائية فالخطة تستهدف استغلال 3 مليارات م3/سنة من المياه الجوفية العميقة والسطحية، إحلال وتجديد 28 بئرا جوفية، علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.

وحول مراعاة معايير الاستدامة البيئية المائية أوضحت السعيد أن أبرز المشروعات المستهدفة تتمثل في حماية شواطئ بطول 8 كم، تجهيز 52 بئرا بالطاقة الشمسية، و30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 4 كم، إزالة 13600 تعدٍ على مجرى النيل والترع.

وفيما يتعلق بتوفير البنية الأساسية المائية اللازمة للتنمية الزراعية أوضحت السعيد أن أبرز المشروعات التي تستهدفها الخطة تتضمن استكمال إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بطاقة (8) ملايين م3/ى، استكمال إنشاء محطة معالجة طاقة (7,5) مليون م3/ى ومسار نقل المياه لاستصلاح أراضي جديدة في مناطق جنوب محور الضبعة، أعمال البنية الأساسية لمشروع  تطوير ترعة الشباب بطول إجمالي 53كم بمنطقة توشكى، مشيرة كذلك إلى مُستهدفات قطاع الري في المرحلة الأولى من "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23 والمتمثلة في تأهيل وتبطين الترع المرحلتين الأولى والثانية بطول 6330 كيلو مترا وإنشاء وتطوير الكباري على المجاري المائية بحوالي 608 كباري ري.

مؤشر البنية التحتية مؤشر الأمن الغذائي هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الزراعة

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