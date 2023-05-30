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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مارس الرياضة وتناول هذه الأطعمة.. طرق مهمة للتخلص من التعب والإرهاق

التغذية السليمة
التغذية السليمة

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن كيفية تحفيف التعب والإرهاق الذي قد يشعر به الإنسان مع مرور الوقت .

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وأوضح التقرير، أنه على الإنسان أن يتناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم مثل الجبن والزبادي واللبن ، إضافة إلى شرب كميات كبيرة من الماء الذي يساعد على تخليص جسم الإنسان من السموم.

وتابع التقرير، أنه من الضروري الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالحديد كاللحوم والبيض والمكسرات والأسماك.

وأكمل التقرير ، أنه من الضروري ممارسة التمارين الرياضية التي تمد الجسم بالطاقة وتخلصه من التعب، كي يستطيع الإنسان التخلص من التعب والإرهاق.

ولفت التقرير ، إلى أهمية تناول الطعام بانتظام ، حيث أن الجوع يؤدي إلى حرق العضلات والدهون بدلا من الطعام .

التعب الارهاق التغذية الرياضة اخبار التوك شو

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