أحمد حسن: بيراميدز مستمر بشكل طبيعي في الموسم المقبل

كشف أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق، قائد منتخب مصر الأسبق، موقف بيراميدز من تصفية استثمارات النادي في الموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "مصدر داخل بيراميدز النادي مستمر بشكل طبيعي في الموسم المقبل، نضع خطة لقوام وصفقات الفريق من الآن وأنهينا 30% منها حتى الآن"

وحقق نادي بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 58 نقطة، من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات.