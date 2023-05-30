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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. المحكمة الاتحادية العليا تقر بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

إقليم كردستان العراق
إقليم كردستان العراق

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، القاضي جاسم محمد عبود، خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، إن الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، والدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات".

وأضاف أن الدستور ينص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني أخر يتعارض مع الدستور.

وأشار إلى أن إقليم كردستان اتحادي وفقاً لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريا.

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