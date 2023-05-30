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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزيرة التخطيط: إنشاء وتجهيز 376 مركزا للخدمات الزراعية وتجميع الألبان

صدى البلد

استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم أبرز المشروعات والمبادرات بقطاعي الزراعة والري بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2023 ، وذلك خلال مناقشة الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

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وأوضحت د.هالة السعيد أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، موضحة أن مصر جاءت في المركز الرابع عالمياً عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين بتحسن 35 نقطة لتسجل85 نقطة مقارنةً بــ 50 نقطة في 2012 
نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري.


وحول مُستهدفات قطاع الزراعة في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23، أشارت السعيد إلى استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الخدمات الزراعية بحوالي 330 مركزا، بالإضافة إلى 46 مركز تجميع ألبان.


وفيما يتعلق بالـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الري أوضحت د.هالة السعيد أنه فيما يتعلق بترشيد استهلاك مياه الري فمن المستهدف استكمال تأهيل ترع بطول "2400 كم" تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من أعمال مبادرة حياة كريمة، إحلال وتجديد عدد 663 عمل صناعي على الترع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ عدد 61 دراسة بحثية بخطة المركز القومي لبحوث المياه، أما بخصوص الاستغلال الأمثل للموارد المائية فالخطة تستهدف استغلال 3 مليار م3/سنة من المياه الجوفية العميقة والسطحية، إحلال وتجديد عدد 28 بئر جوفي، علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد 51 محطة رفع.


وحول مراعاة معايير الاستدامة البيئية المائية أوضحت السعيد أن أبرز المشروعات المستهدفة تتمثل في حماية شواطئ بطول 8 كم، تجهيز عدد 52 بئر بالطاقة الشمسية، عدد 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 4 كم، إزالة 13600 تعدي على مجرى النيل والترع، وفيما يتعلق بتوفير البنية الأساسية المائية اللازمة للتنمية الزراعية أوضحت السعيد أن أبرز المشروعات التي تستهدفها الخطة تتضمن استكمال إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بطاقة (8) مليون م3/ى، استكمال إنشاء محطة معالجة طاقة (7,5) مليون م3/ى ومسار نقل المياه لاستصلاح أراضي جديدة في مناطق جنوب محور الضبعة، أعمال البنية الأساسية لمشروع  تطوير ترعة الشباب بطول إجمالي 53كم بمنطقة توشكى، مشيره كذلك إلى مُستهدفات قطاع الري في المرحلة الأولى من "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23 والمتمثلة في تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولي والثانية بطول 6330 كيلو متر وإنشاء وتطوير الكباري على المجاري المائية بحوالي 608 كوبري ري.

الزراعة الامن الغذائي هالة السعيد مجلس الشيوخ

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