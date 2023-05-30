الكشف على 1081 مواطنا خلال اليوم الثاني لفعاليات قافلة جامعة المنصورة

واصلت قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير (19)" فعالياتها لليوم الثاني بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون والتنسيق مع الجيش الثاني الميداني وذلك استكمالاً لسلسلة قوافل جسور الخير المُتكاملة التي تأتي ضمن خطة جامعة المنصورة للمساهمة في توفير ونشر الرعاية الصحية وتقديم الخدمات المتكاملة لأهالي المحافظات الحدودية والمناطق النائية في كافة أنحاء الجمهورية.



شملت فعاليات اليوم الثاني من القافلة العديد من الأنشطة والخدمات التي استفاد منها السكان المحليون. حيث ترددت الحالات الطبية على القافلة بمعرفة قيادة الجيش الثاني الميداني بمستشفى بئر العبد النموذجي بالتنسيق مع جامعة المنصورة والمكونة من التخصصات التالية (باطنة – أطفال – أنف وأذن وحنجرة – جراحة عامة – صدر – طب نفسي – جراحة أورام – جراحة جهاز هضمي – طب الفم والأسنان - تخدير) وتم دعم القافلة بالتخصصات التالية من مستشفى بئر العبد النموذجي وذلك لتقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي مركز ومدينة بئر العبد (جلدية وتناسلية – جراحة مسالك بولية – قلب وأوعية دموية – نساء وتوليد – علاج طبيعي - عبادة الحقن الأمن - عبادة الغيار – عيون – جراحة مخ وأعصاب – جراحة أوعية دموية – جراحة تجميل) وكذلك تم دعم القافلة بالفحوصات المعملية والأشعة، وصرح دكتور تامر حمدي – مدير عام مستشفى بئر العبد النموذجي عن قيام القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبي على (1081) مواطن خلال اليوم في التخصصات الطبية المُختلفة مع صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية الخاصة بالقافلة، بالإضافة إلى إجراء (11) عملية جراحية، وتحويل (1) حالة إلى المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة لإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة.



كما أسفرت جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة خلال اليوم عن تنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (١٨٠) طفل، حيث تم تنظيم ورشه عمل لعمل فراشات من الورق الملون وصناعه شنط جينز، ورشه عمل لصناعه المسكات من الأطباق الورق، وورشه عمل لصناعه سلال للحلوى، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

وتعد هذه القافلة مثالًا حيًا على العمل التطوعي والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقوات العسكرية لتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الطبية للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً. وتؤكد الجامعة والجيش الثاني الميداني استمرارهما في مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تسعى لتحسين ظروف الحياة وتوفير الرعاية للمجتمعات المحلية. والجدير بالذكر أن القافلة ستستمر في تقديم خدماتها الطبية خلال فترة تواجدها بمدينة بئر العبد يوميا حتى يوم الخميس القادم.