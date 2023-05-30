أندية الخليج تفتح خزائنها لإغراء محمود تريزيجيه

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق حقيقة الأنباء التي ترددت حول اقتراب محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب طرابزون التركي، من الانتقال إلى احد الاندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر مقرب من تريزيجيه: الأولوية للاعب في اللعب بالخليج الموسم المقبل عن العودة للدوري المصري"

يحل فريق طرابزون سبور التركي، الذى يلعب ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، ضيفاً على نظيره جيرسونسبور فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الجولة الـ36 من الدوري التركي.

ويحتل طرابزون المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 51 نقطة، فيما يحتل جيرسونسبور المركز الـ16 برصيد 34 نقطة.