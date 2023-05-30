حياة كريمة والأورمان يسلمان 118 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي بني سويف

يستكمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم ممثلاً في مؤسسة حياة كريمة و جمعية الأورمان فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق بمحافظة بني سويف، وذلك لتسليم 100 مشروع تمكين اقتصادي و 18 كشك للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وسط أجواء احتفالية حضرها ممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الاورمان بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشياً مع بروتوكول التعاون المُبرم بين مؤسسة حياة كريمة و جمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من خلال تنفيذ 2000 مشروع تنموي لتخفيف العبء عليهم.

وكذلك حدة الأثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الإحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

و تم تسليم المشروعات و الأكشاك للحالات المستحقة للدعم والتي تم تحديدها من خلال فرق البحث الميداني لمؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان كاملة التراخيص والأوراق فضلاً عن تقديم الدعم المالي لهم لتمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة.

الجدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اطلق المرحلة الأولي من مبادرة "600 ألف باب رزق" من محافظة الفيوم الثلاثاء الماضي والتي تُعد اولي خطوات مؤسسات وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتمكين الاقتصادي لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً بكافة محافظات الجمهورية.