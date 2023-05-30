مفاجأة.. مساعدة بايدن السابقة تطلب من بوتين الحصول على الجنسية الروسية

قالت المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، تارا ريد، اليوم الثلاثاء، إنها تود التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

وقالت ريد، في مؤتمر صحفي نظمته مجموعة “روسيا سيجودنيا” الإعلامية، "آمل أن أعيش بأمان هنا.. أنا ممتنة للغاية لأصدقائي هنا في موسكو، في روسيا، الذين استقبلوني بأذرع مفتوحة... أود التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية وأطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحني هذه الجنسية”.

وأعربت المساعدة السابقة للرئيس الأمريكي، عن أملها في أن تساعدها النائبة ماريا بوتينا في ذلك.

وفي نهاية أبريل، عندما أعلن بايدن عن ترشيحه لفترة رئاسية جديدة، كررت المواطنة الأمريكية تارا ريد أنها تعرضت للإيذاء من قبل جو بايدن خلال ممارسته الطلابية في التسعينيات.