بوتين يكشف عن أكبر خدعة تعرضت لها روسيا من حلف الناتو

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، خدع روسيا، ووعد بعدم التوسع إلى الشرق، لكنه وصل إلى أوكرانيا.

ولفت بوتين، الانتباه إلى أنه أثناء تشكيل أوكرانيا المستقلة منذ البداية، أعلنت أوكرانيا نفسها دولة محايدة.

وقال الرئيس الروسي: "أعلنت أوكرانيا نفسها دولة محايدة منذ تأسيسها.. لكن بدلاً من ذلك، اتخذوا تدريجياً مسارًا مختلفًا للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي، وهي منظمة معادية لروسيا وتم إنشاؤها فقط لمحاربة الاتحاد السوفيتي وروسيا”.

وأضاف: “في عام 2008، دون أي علامات خارجية على أي توتر عسكري سياسي، أعلنوا أنهم يريدون الانضمام إلى الناتو، والدول الغربية، أي دول الحلف المجتمعة في بوخارست وقتها، أعلنت في القمة أن أبواب الناتو مفتوحة لأوكرانيا”.