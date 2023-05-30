وزيرة الثقافة: حرصنا على الشفافية في اختيار الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن هناك 6 جوائز من الدولة التقديرية حجبت، لأن درجات التصويت لا تليق بها، إضافة إلى أن رأي اللجنة قد يرى أن تلك الجائزة لا ترقى لحجم الشخصيات المرشحة.

وقالت “الكيلاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه حرصنا على الشفافية والسرية أثناء اختيار الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، مشيرة إلى أن ترشيح الموسيقار هاني شنودة جاء من أكتوبر الماضي ومن عدة جهات مختلفة

لها بصمات واضحة

وتابعت وزيرة الثقافة، أن جائزة الدولة التشجيعية شهدت أسماء مرشحة كان لها بصمات واضحة في الثقافة المصرية.