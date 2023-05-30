إجراء عاجل من صندوق النقد الدولي لدعم أوكرانيا

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج قرض يبلغ قيمته 15.6 مليار دولار في البلد الذي مزقته الحرب، والذي سيسمح بصرف 900 مليون دولار إلى كييف بناءً على موافقة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إنه “من المتوقع أن يدرس مجلس الإدارة الاتفاق على مستوى الموظفين في الأسابيع المقبلة”.

ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج تسهيل الصندوق الممدد لأربع سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا في مارس، مما أتاح دعمًا إضافيًا للمانحين يبلغ حوالي 100 مليار دولار.

وقال إن أداء أوكرانيا في إطار البرنامج الاقتصادي للترتيب كان قويا، وتم استيفاء جميع معايير الأداء الكمي لأهداف نهاية أبريل.

كما تم الوفاء بالمعايير الهيكلية حتى نهاية مايو.