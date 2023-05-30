حقيقة أم كذب؟.. خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس

عرضت قناة "العربية" تقريرا عن ماتم تداوله من أخبار عن خطوبة حورية فرغلي و الإعلامي نزار الفارس، حيث قام الإعلامي العراقي "نزار الفارس" بإعلان خطوبته على الممثلة المصرية حورية فرغلي.

وقام بنشر صورة جمعته بالفنانة حورية فرغلي عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام"، دون تعليق عليها، وكما نشر فيديو عبر خاصية الستوري قائلا إنه شخصية غيورة ولا يرضى بالملابس القصيرة، ولا يحب الأصدقاء الكثيرة.

وقامت حورية بتكذيب ما جاء على لسان نزار بشأن احتفالهما بخطوبتهما، وأكدت أن الأمر لم يكن أكثر من استضافته في بيتها، لتصوير حلقة معها يعرضها في برنامجه.

وقالت إنه نشر صور تجمعه بها وفيديوهات من كواليس الحلقة حتى يتصدر التريند، وإنها تشعر بالاستياء، ولن تقوم بعمل أي لقاء مع أي صحفي لا تعرفه مرة أخرى.

وأضاف نزار ردا على كلام حورية مستغربا من تصريحها، بأنه يستغلها وأكد أن الفيديو موجود وسيراه الجميع عند عرض الحلقة.