عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما.. وشيرين تكشف حقيقة خلافها مع أنغام

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الأبرز خلال اليوم، وجاءت الأحداث بها كما يلي:

 

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

رد المذيع العراقي نزار فارس علي تصريحات الفنانة حورية فرغلي، والتي نفت فيه خطوبتها له ، تكذيبه بعد ادعائه تلك الشائعة. 

وقال نزار فارس في فيديو قام بنشره عبر خاصة الاستوري علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام : حورية فرغلي قالت لي أثناء التصوير ليلة أمس، انا كبرت بالعمر، مين هيرضي يحبني وأنا عاملة عمليات، نفسيتي تعبانة، وحينها قولت لها لو حد عراقي اتقدم ليكي هتوافقي، وردت بالموافقة وقمنا رقصنا علي أغنيه ماجد المهندس . 

بكت على الهواء.. شيرين تكشف حقيقة خلافها مع أنغام بسبب "صوت مصر"

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، على هامش حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية ، والذى حققت من خلاله نجاحا كبيرا. 

وردت شيرين عبد الوهاب على حالة الجدل التى صاحبت تصريحها بأنها الوحيدة التى تستحق لقب صوت مصر، حيث قالت : كلنا أصوات مصر، وبالتالي أصوات العرب، مصر أكبر من ان يكون لها صوت واحد .

ريهام عبدالغفور: رفضت مشاركة نجلي فى مسلسل رشيد لأن الدور كان جريء

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج “ صدي الملاعب ” ، حيث كشفت عن سر رفضها مشاركة نجلها “ عمر ” كمدير تصوير فى مسلسل “ رشيد ” ، والذى خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني . 

وقالت ريهام عبد الغفور : :" ابني بيتشغل في التصوير هو دارس إخراج وتصوير، لكن لسه مشتغلش في الإخراج، لما جالنا أننا نشتغل مع بعض في "رشيد" أنا حسيت أني ممكن مبقاش مستريحة ودي حاجة تشتتني أو تفصلني خصوصا أن دور "رشيد" كان جرئ شوية وكنت حاسه أني ممكن أحرج".

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى


عرضت الفنانة سوزان نجم الدين إلى هجوم شرس بسبب الفنان السورى الراحل أسامة الرومانى عقب نشرها فيديو معه قبل رحيله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

إيمي طلعت زكريا تفتح النار على صناع "أولاد حريم كريم" |ما السبب؟

هاجمت الفنانة إيمى طلعت زكريا صناع فيلم" أولاد حريم كريم ” بسبب استبدال دور والدها واختيار الفنان عمرو عبد الجليل بدلا منه.

وكتبت إيمي طلعت زكريا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" مع احترامى وتقديرى لكل صناع العمل، ليه لما يكون عندنا عمل ناجح مصممين نقضى عليه بأجزاء تانيه بعد سنين طويلة خصوصا انه بيكون ناجح بأبطاله الأساسيين اللى معظمهم مش موجودين فى الجزء الجديد ليه مش بنبتكر أفكار جديدة تعمل عمل ناجح وأقوى من ده .. مفيش حد بديل حد".

بالتاتو|شاهد.. أحمد الفيشاوي يودي مناسك العمرة برفقة أصدقاءه

توجه الفنان أحمد الفيشاوي ، إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك لأداء العمرة، حيث حرص على التقاط صورة برفقة عدد من الأصدقاء.

وظهر أحمد الفيشاوي، وهو ريتدي ملابس الاحرام التى أظهرت حجم التاتوهات التى قام برسمها على جسده .

 

 

الفن الأخبار المحلية والعالمية الفنانة شيرين عبد الوهاب ريهام عبد الغفور ريهام عبدالغفور شيرين عبد الوهاب نزار الفارس نزار فارس صوت مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: أستغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

ترشيحاتنا

306 آلاف شقة جديدة.. والصرف الصحي يصل 90% من الجمهورية| أخبار سارة من الدولة للمصريين

بوتين: نحن لم نبدأ هذه الحرب.. ولا نستخدم أساليب تتبعها أوكرانيا

لو مخستيش مش هنكمل.. مصري يطلق زوجته بسبب زيادة الوزن.. فيديو

تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

إجراء عاجل من روسيا ضد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لإجراء شفط دهون خرجت بدون معدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

فيديو

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

دعوة للصلح بين تامر وبسمة بوسيل .. وتصرف غريب من ابنة عبلة كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ