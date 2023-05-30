نشرة الفن| نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما.. وشيرين تكشف حقيقة خلافها مع أنغام

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الأبرز خلال اليوم، وجاءت الأحداث بها كما يلي:

رد المذيع العراقي نزار فارس علي تصريحات الفنانة حورية فرغلي، والتي نفت فيه خطوبتها له ، تكذيبه بعد ادعائه تلك الشائعة.

وقال نزار فارس في فيديو قام بنشره عبر خاصة الاستوري علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام : حورية فرغلي قالت لي أثناء التصوير ليلة أمس، انا كبرت بالعمر، مين هيرضي يحبني وأنا عاملة عمليات، نفسيتي تعبانة، وحينها قولت لها لو حد عراقي اتقدم ليكي هتوافقي، وردت بالموافقة وقمنا رقصنا علي أغنيه ماجد المهندس .

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، على هامش حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية ، والذى حققت من خلاله نجاحا كبيرا.

وردت شيرين عبد الوهاب على حالة الجدل التى صاحبت تصريحها بأنها الوحيدة التى تستحق لقب صوت مصر، حيث قالت : كلنا أصوات مصر، وبالتالي أصوات العرب، مصر أكبر من ان يكون لها صوت واحد .

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على برنامج “ صدي الملاعب ” ، حيث كشفت عن سر رفضها مشاركة نجلها “ عمر ” كمدير تصوير فى مسلسل “ رشيد ” ، والذى خاضت من خلاله الماراثون الرمضاني .

وقالت ريهام عبد الغفور : :" ابني بيتشغل في التصوير هو دارس إخراج وتصوير، لكن لسه مشتغلش في الإخراج، لما جالنا أننا نشتغل مع بعض في "رشيد" أنا حسيت أني ممكن مبقاش مستريحة ودي حاجة تشتتني أو تفصلني خصوصا أن دور "رشيد" كان جرئ شوية وكنت حاسه أني ممكن أحرج".



عرضت الفنانة سوزان نجم الدين إلى هجوم شرس بسبب الفنان السورى الراحل أسامة الرومانى عقب نشرها فيديو معه قبل رحيله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

هاجمت الفنانة إيمى طلعت زكريا صناع فيلم" أولاد حريم كريم ” بسبب استبدال دور والدها واختيار الفنان عمرو عبد الجليل بدلا منه.

وكتبت إيمي طلعت زكريا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" مع احترامى وتقديرى لكل صناع العمل، ليه لما يكون عندنا عمل ناجح مصممين نقضى عليه بأجزاء تانيه بعد سنين طويلة خصوصا انه بيكون ناجح بأبطاله الأساسيين اللى معظمهم مش موجودين فى الجزء الجديد ليه مش بنبتكر أفكار جديدة تعمل عمل ناجح وأقوى من ده .. مفيش حد بديل حد".

توجه الفنان أحمد الفيشاوي ، إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك لأداء العمرة، حيث حرص على التقاط صورة برفقة عدد من الأصدقاء.

وظهر أحمد الفيشاوي، وهو ريتدي ملابس الاحرام التى أظهرت حجم التاتوهات التى قام برسمها على جسده .