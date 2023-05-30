إيمي طلعت زكريا تفتح النار على صناع "أولاد حريم كريم" |ما السبب؟

هاجمت الفنانة إيمى طلعت زكريا صناع فيلم" أولاد حريم كريم ” بسبب استبدال دور والدها واختيار الفنان عمرو عبد الجليل بدلا منه.

وكتبت إيمي طلعت زكريا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" مع احترامى وتقديرى لكل صناع العمل، ليه لما يكون عندنا عمل ناجح مصممين نقضى عليه بأجزاء تانيه بعد سنين طويلة خصوصا انه بيكون ناجح بأبطاله الأساسيين اللى معظمهم مش موجودين فى الجزء الجديد ليه مش بنبتكر أفكار جديدة تعمل عمل ناجح وأقوى من ده .. مفيش حد بديل حد".

بدأ فريق عمل فيلم "أولاد حريم كريم" البروفات النهائية مع المخرج علي إدريس استعدادا للتصوير بعد تعاقد عدد كبي رمن النجوم ومن المقرر أن يتم التعاقد بشكل رسمي مع باقي الابطال خلال أيام.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ،ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

يُذكر أن كشف الفنان تيام مصطفى قمر عن آخر ما وصلوا إليه في تحضيرات فيلم أولاد حريم كريم، وقال في تصريحاته لـ صدى البلد أنهم بدأوا في التصوير منذ أيام وسيكون هناك العديد من المفاجآت في هذا الجزء بشخصيات جديدة،موضحا أنهم حتى الآن لم يستقروا على خطة العرض الخاصة بالفيلم.

ومن المقرر أن يشارك عدد من الفنانات اللاتي شاركن في الجزء الاول بجانب مصطفي قمر ، وهم داليا البحيري وبسمة وعلا غانم .

واعتذرت كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز وريهام عبد الغفور عن المشاركة فى الفيلم .