اللون الأزرق الحلقة 9 .. مرحلة جديدة في حياة جومانا مراد

تشهد أحداث مسلسل اللون الأزرق تطورًا في مسار شخصية حمزة، بعدما بدأت حالته الصحية في التحسن بشكل واضح. هذا التحسن يدفع والده أدهم، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق، إلى اتخاذ خطوة مهمة من أجل إعادة دمج ابنه في حياته الطبيعية.



وفي هذا الإطار، يتوجه أدهم إلى المدرسة التي كان حمزة يدرس بها سابقًا، محاولًا إقناع الإدارة بمنحه فرصة جديدة للعودة إلى مقاعد الدراسة. ويأمل الأب أن يسهم هذا القرار في مساعدة ابنه على استعادة توازنه والاندماج مجددًا في حياته التعليمية والاجتماعية، بعد الفترة الصعبة التي مر بها.



في سياق آخر من أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل اللون الأزرق، تبدأ شخصية «آمنة» التي تجسدها الفنانة جومانا مراد مرحلة مختلفة في حياتها المهنية، بعدما قررت العودة إلى العمل عقب فترة من الانشغال بمسؤولياتها العائلية.

وتسعى آمنة من خلال هذه الخطوة إلى استعادة نشاطها المهني وتحقيق قدر من الاستقلالية، آملة أن تنجح في إيجاد توازن بين حياتها العملية ودورها كأم وزوجة. لكن هذه البداية التي تبدو واعدة لا تخلو من المفاجآت، إذ تواجه آمنة تحديات غير متوقعة قد تغير مسار تجربتها الجديدة.



مسلسل اللون الأزرق من بطولة العمل جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، ورشا مهدى وحنان سليمان، يارا قاسم، كنزى هلال، نور محمود والطفل على، إلى جانب عدد من الفنانين، وإنتاج الباتروس، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.