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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التجمع عن الحوار الوطني: لأول مرة في مصر لدينا آلية للنقاش

النائب سيد عبدالعال
النائب سيد عبدالعال

قال النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن عدد المشاركين في الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس قبل نحو عام، من مختلف أنحاء الجمهورية، في تقديره بلغ نحو 5 آلاف، لأن الجميع اهتم بالحوار في الأحزاب والنقابات، وأصبح لدى الجميع طموح وتطلعات ليحل هذا الحوار مشكلات مباشرة أو يفتح طريقا للمستقبل.

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وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الغاية من الحوار الوطني هو الحوار في حد ذاته، مع أن المنتج من الحوار لن يرضي كل الناس، لكنه منتج توافقي ننفذه جميعا معا، ليس الأحزاب فقط لكن كل فئات الشعب.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب، وكان أحد أهداف الحوار الوطني الحفاظ على هذا الزخم الشعبي، وراء مشروع تنموي وهو الجمهورية الجديدة وأولويات العمل الوطني، ولأول مرة في تاريخ مصر لدينا آلية لحل الخلاف وهي الحوار الوطني.

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