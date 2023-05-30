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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مدير تحرير الأهرام: ملف الزراعة يأخذ حيزا كبيرا في جلسات الحوار الوطني

أحمد عامر مدير تحرير
أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام

أكد أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام، أن ملف الزراعة يأخذ حيزا كبيرا في جلسات الحوار الوطني، وسوف تناقش الجلسات جميع المشكلات التي يمر بها المزارع المصري والريف المصري.

القمح وقصب السكر

وقال " عامر " خلال لقائه ببرنامج " ٨ الصبح" المذاع على فضائية " الدي أم سي" أن آلات الإنتاج  تتمثل في  الأسمدة والتقاوي والأرشاد الزراعي وبيع المحاصيل بأسعار مناسبة مثلما تم في بيع القمح وقصب السكر.

القطن المصري

واستطرد، مدير تحرير الأهرام،  أن ما يميز المحاصيل الإستراتيجية هو" القطن المصري" المعروف في كل دول العالم، مؤكدا أن الدولة تشتري المحاصيل من المزارع بأسعار مناسبة تتناسب مع أسعار مدخلات الإنتاج وتكاليف الإنتاج.

الكتان

وأكمل، أن الكتان يوجد في قري بالغربية يتم تصديره نصف تصينع، و يتم تصديره بحوالي من ١٥٠٠ ل ٢٠٠٠ دولار، ولكن مصر تستورده مصنع بحوالي ٢٢ ألف دولار.

المزارع المصرى الريف المصري الحوار الوطني مدير تحرير جريدة الأهرام ملف الزراعة الأسمدة التقاوى قصب السكر

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