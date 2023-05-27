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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: التوسع في زراعة حبوب الأعلاف يدعم زيادة إنتاجية اللحوم البلدي

النائب صقر عبد الفتاح
النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن ملف الأمن الغذائي يحتل أولويات أجندة الحكومة بشكل مستمر، حيث يظهر ذلك من خلال العديد من الإجراءات ولعل أبرزها توفير السلع الإستراتيجية بمخزون وفير يكفى لأشهر.

 

التوسع في زراعة الحبوب

 

و أضاف “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن هناك خطة للتوسع في زراعة الحبوب المرتبطة بإنتاج الأعلاف، وذلك من أجل العمل علي زيادة انتاجية اللحوم البلدى، لافتا إلي أن الأمر غير مقتصر علي أعلاف اللحوم ولكن أيضا للدواجن مما يدعم أيضا توفير كافة مصادر البروتين من البيض ومنتجات الألبان وغيرها.

ولفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن الفترة الحالية يجري استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي، بهدف التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن إجراء التعاقدات الخاصة بالبيع والشراء لهذه المحاصيل بين المزارعين والشركات.

وتابع النائب : كما أن النهر الصناعى يعد المشروع الزراعى الأضخم الذي يدعم النهوض بمستوى الإنتاج الزراعى وتحقيق الإكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل ، وذلك من خلال ري الرقعة الزراعية الكبيرة.

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ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي الشكر لرئيس منظمة المترولوجيا العالمية خلال احتفالية اليوم العالمي للمترولوجيا موضحا أن القياسات تدعم الغذاء العالمي لافتا الي ضرورة معرفة التحديات التي تواجه نظام الغذاء العالمي منذ 4 سنوات خاصة مع بدء جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات العالمية.

 

وأكد الوزير أنه منذ اندفاع الحرب الروسية والاوكرانية ارتفعت أسعار الحبوب لما تمثله الدولتين أكثر من ٣٠% من إنتاج الحبوب وأكثر من ٣٠% من إنتاج الزيوت وان مصر واجهت بعض التحديات خلال عمليات الاستيراد بسبب الحرب بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة الشحن ونقص المعروض بسبب الحرب.

 

وأكد الوزير التعاون مع إيطاليا في سلاسل الإمداد وهي تمثل أقرب شريك اوروبي لمصر من خلال التعاون في الإنتاج بالتبادل بين البلدين.

وأكد الوزير أيضا أن احتياطي القمح في مصر يكفي 6 أشهر والزيت 5 أشهر مشير إلى أن وزارة التموين تعمل على توفير اللحوم قبل عيد الأضحى وأكد مساعي الوزارة لحل أزمة اللح م في القريب العاجل.

اللحوم السلع الاستراتيجية مجلس النواب الامن الغذائي الزراعة النهر الصناعي

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