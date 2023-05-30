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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الكشكي: كل ممثلي الأطياف السياسية يحضرون نقاش مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء بالحوار الوطني دعا إلى عقد جلسة خاصة، استجابة لإحالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الجلسة ستبدأ في تمام الساعة 12 ظهرا وتمتد حتى 7 مساءً، أي جلستين بالتوازي، مؤكدا أهمية تلك الجلسة كونها تعكس حرص الرئيس السيسي على مشاركة الفاعلين وإدارة الحوار الوطني في المشروعات والقوانين المعروضة بنفس توقيت انعقاد الحوار.

ولفت إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي دفعة قوية للحوار الوطني وتأكيد على دعم الرئيس والقيادة السياسية لهذا الحوار، مشيرًا إلى أنه من أهم بنود مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب تتلخص في وضع استراتيجية عامة للتعليم والتدريب، ربط التعليم والتدريب بسوق العمل، السعي الدائم حول تطوير العملية التعليمية سواء التربية والتعليم أو التعليم العالي أو التعليم الفني.

وذكر أن كل ممثلي الحوار الوطني والأطياف السياسية ستحضر نقاش مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، فضلا عن  مشاركة الخبراء والمتخصصين وزراء سابقين وأطراف من الحكومة نفسها وغيرهم من المشاركين، ويأتي ذلك بهدف بلورة صيغة لهذا المشروع.

الأعلى للتعليم والتدريب إكسترا نيوز الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى فضائية اكسترا نيوز

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