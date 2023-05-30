قانون مزاولة المهنة.. ننشر مطالب البيطريين من الحوار الوطني

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الحوار الوطنى فرصة للتوافق حول كافة التحديات التي تواجه الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس السيسى، من خلال آليات التفاوض والحوار الاجتماعى، موضحا أن النقابة أعدت رؤية لطرحها خلال جلسات الحوار الوطنى، من أبرزها: تعديل القوانين التى تنظم موارد النقابات المهنية بما يتناسب مع الوقت الحالى ولزيادة مواردها، وسرعة إقرار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، ومساواة الأطباء البيطريين العاملين بالقطاع الحكومى بأقرانهم فى قانون كادر المهن الطبية.

وأشار سليم، إلى ضرورة تغليظ عقوبة انتحال الصفة لممارسى المهنة من غير الأطباء البيطريين، وضم الأطباء البيطريين لقانون المسؤولية الطبية، وتوفير وظائف للأطباء البيطريين المتوقف تعيينهم منذ عام 1994 مما يشكل عجز كبير فى أعدادهم، والذى إنعكس بالسلب على صحة المواطن المصرى، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية للمجازر والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل، وتنفيذ قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والارتقاء بمستوى التدريب بعد الجامعى لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وأضاف: كما أن هناك ضرورة لعمل خطة على مستوى الدولة توضح مدى الاحتياج فى الدولة من التخصصات المختلفة فى القطاعين العام والخاص، بتغليظ عقوبة انتحال الصفة حال ممارسة المهنة من غير الأطباء البيطريين المصرح لهم بمزاولة المهنة.