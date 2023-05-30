محمد سامي ودينا الشربيني أول الحاضرين في حفل تكريم نجوم دراما رمضان

توافد عدد كبير من النجوم على حضور النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية، وكان من أول الحضور الفنانة دينا الشربيني والمخرج محمد سامي، طارق النهري، آية سماحة وزوجها، جيهان الشماشرجي، ياسمين رئيس، وغيرهم.



أعلنت إدارة كريتيف ساميت Creative Summit المنصة الإبداعية الرائدة والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تستهدف نشر تعزيز مفهوم الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، عن انطلاق النسخة الأولى من "جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية"، بناءً على تصويت الجمهور عبر موقعها الالكتروني.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل مميز لتوزيع الجوائز اليوم، حيث تم اختيار أبرز المسلسلات والإعلانات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور الذى وصل الى 110،000 صوت من خلال استطلاع تفاعلي من خلال الموقع الالكتروني، بهدف إعطاء المشاهد فرصة لاختيار الأعمال الفنية المفضلة وأفضل الأفكار الإبداعية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الكريم.



وقد حرصت كريتيف ساميت Creative Summitعلى أن تتضمن المسابقة جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم. وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، ويُحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية.

وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة. وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.



وتشمل الفئات التي يمكن التصويت لها في فئة إعلانات رمضان أفضل إعلان خلال الشهر، إعلانات المنظمات الغير ربحية، وإعلانات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأغاني الإعلانات، والإعلانات الكوميدية، وإعلانات الشركات. أما الجوائز الخاصة بالمسلسلات فتشمل أفضل مسلسل درامي وكوميدي وإثارة، وكذلك أفضل ممثل وممثلة وممثل دور ثان وممثلة دور ثان وكاتب سيناريو ومخرج وموسيقى تصويرية وملحن موسيقي ونجم صاعد وغيرها. وتعد هذه الجوائز فرصة فريدة للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية في الصناعة الإبداعية.