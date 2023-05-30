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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمرو الليثي: بث شعائر الحج ويوم عرفة لجميع الإذاعات والتليفزيونات الحكومية والخاصة

عمرو الليثي
عمرو الليثي

قال الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، إنه تم التنسيق مع جميع القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية العربية والإسلامية لبث شعائر الحج والوقوف بعرفة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول بث شعائر موسم الحج 1444 هـ والتي نظمها الاتحاد اليوم /الثلاثاء/، لأعضائه بالتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي عبر تقنية (زووم).

وأضاف الليثي أنه سيتم النقل التليفزيوني والإذاعي عن التليفزيون السعودي، في تغطية وبث مباشر مفتوح، من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدءا من يوم التروية حتى يوم الثالث عشر من الشهر، لنقل مناسك الحج من منى وعرفات، ومزدلفة، والنقل المباشر لصلاتَيْ الظهر والعصر جمعاً وقصراً مع خطبة عرفات، ثم الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بالإضافة إلى نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم العاشر من ذي الحجة.

وتضمنت الورشة كلمة لكل من محمد فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وخالد حمود الغامدي نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وأعقبها عرض خطة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وشرحها للحضور، وتم العرض التقديمي لوزارة الإعلام السعودية لخطة التغطية الإعلامية للحج.

يذكر أن ورشة العمل تناولت عرض خطة هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وخطة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي حول تغطية مناسك الحج من الناحية الهندسية والبرامجية والمؤتمرات الصحفية والخدمات اللوجيستية التي ستقدم للدول الإسلامية.

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