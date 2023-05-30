رئيس حزب التجمع: المحليات هي هيئات شعبية يتربى فيها الكادر السياسي

قال النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، إن المحليات هي الهيئات الشعبية التي يتربى فيها الكادر السياسي، ويصبح عنده رؤية لهموم المواطنين الذين يعيش وسطهم، ويطرح طرقا للحلول، ومن أنجح نواب البرلمان هم الذين مروا بتجربة المحليات.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحزب لا يشترط أن يكون مهيمنا في المحليات، لكن يجب أن يدفع بالشباب والمرأة للمشاركة في المحليات.

وذكر أنه كان يدير مكتبا للدراسات الاقتصادية، وحين دخل البرلمان أغلق المكتب ليتفرغ لدوره النيابي، وتابع "القانون ينص على ذلك، وأنا أيضا رجل سياسي، فالحزب الذي أنتمي إليه إذا رأي أني رجل أعمال وأدخل البرلمان لا بد أن ينبهني أنني لا أصلح لذلك".

وتابع أن عضو مجلس النواب أو الشيوخ لا يشترط أن يدخل بناء على خبرته العملية، فلا يدخل رجل الأعمال باعتباره خبير في الصناعة، ولكن باعتباره يمتلك هو وحزبه وجهة نظر تجاه الوطن كله بكل فئاته ومجالاته.