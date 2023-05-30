رغد ياسر تفوز بفضية بطولة الجمهورية للتايكوندو

توجت رغد ياسر فتحى لاعبة نادي سبورتنج بالميدالية الفضية ببطولة الجمهورية البراعم والمؤهلة لبطولة كأس مصر 2023 التى أقيمت فى نادي عز الدخيلة بالإسكندرية .

وقدمت رغد مستوى مميز خلال فعاليات البطولة حتى النهاية ونجحت فى التتويج بالميدالية الفضية.

وقالت رغد إنها تتمنى أن تحافظ على مستواها وأن تحقق المزيد من البطولات الوقوف على منصات التتويج فى المرحلة المقبلة وأن تمثل منتخب مصر فى المسابقات القارية والدولية مؤكدا أن تمثيلها لمنتخب مصر هى اللحظة التى تنتظرها بشغف كبير وأن تحقق لمصر ميدالية فى بطولة كبرى .