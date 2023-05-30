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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو أمناء الحوار الوطني: نحتاج لتقوية العمل الأهلي لأنه لم يصبح رفاهية

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن العمل الأهلي يعيش أزهى صوره بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعم العمل الأهلي بصور مختلفة بداية من وقف العمل بقانون 70 لسنة 2017، الذي وجد عدم رضا من الجمعيات الأهلية.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس طالب بإجراء حوار مجتمعي حول قانون جديد، وبالفعل صدر القانون رقم 149 لسنة 2019، الذي يتماشى مع المادة 75 من الدستور، التي تمنح الجمعيات العمل بحرية وعدم التدخل في شؤونها أو حلها أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.

 

وأوضح أن العمل الأهلي التنموي استطاع في 10 أشهر أن يوزع 14 مليار جنيه على المواطنين في الأسر الأكثر احتياجا، سواء خدمات علاجية أو مساعدات نقدية أو تكافل وكرامة، ولكن مازال القانون رقم 149 لسنة 2019، مازالت به نقاط تحتاج لإعادة نظر، مثل معاملة الجمعيات الخيرية معاملة الاستهلاك المنزلي في الكهرباء والغاز، فهذا عبء كبير بخاصة في المشروعات الطبية والتعليمية، ويجب معاملتها معاملة مراكز الشباب.

 

ولفت إلى أن الجمعيات لا تهدف للربح، وهامش الربح يعود على المواطنين في صورة خدمات أخرى، ونحتاج لتقوية العمل الأهلي لأنه لم يصبح رفاهية، والرئيس السيسي حضر المؤتمر الأول للتحالف الوطني العمل الأهلي وأثنى عليه، فهذا العمل الأهلي يصل إلى الكفور والنجوع التي قد لا تتمكن الحكومة من الوصول إليها.

إكسترا نيوز الجمعيات الخيرية الحوار الوطني الدكتور طلعت عبد القوي الجمعيات الأهلية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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