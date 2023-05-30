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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صوروه في وضع مخل|قرار قضائي بشأن رجلين و3 سيدات لاحتجازهم شخصا بأكتوبر

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة رجلين و٣ فتيات، لاتهامهم بتصوير مقاطع فيديوهات لرجل عار وفي أوضاع مخلة بالآداب والاستيلاء علي ممتلكاته من العقارات والأموال والسيارات تحت تهديد السلاح، لجلسة ١٥ يوليو.


وكان قد أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية رجلين و 3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتصوير مقاطع فيديوهات لرجل عاري وفي أوضاع مخلة بالآداب والاستيلاء علي ممتلكاته من العقارات والأموال والسيارات تحت تهديد السلاح.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين محمد و ممدوح و إيمان وياسمين ورباب  خطفوا بالتحايل المجني عليه محمود محمد السيد محمد إذ اتفقوا فيما بينهم علي مشروع إجرامي يتضمن اختطاف المجني عليه لسرقته وإكراهه علي تحرير سندات مثبته لدين، ووضعوا "لذلك مخططا محكما، بدأوا تنفيذه باستدراج الثالثة له إلى حيث تقطن الرابعة عمارة 5 بأكتوبر-لعلاقة سابقة فيما بينه والمتهمة الثالثة، وما أن وصل للمسكن وانفرد بالخامسة حتى باغته الأول والثاني مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء محل التهمتين الرابعة والخامسة متعدين عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات - ابانها التقرير الطبي، فانصاع لهم، وتمكنوا بتلك الطريقة من إقصاءه عن من يذود عنه.

 

وقد اقترنت بتلك الجناية أخرى؛ هي أنهم وفي ذات الزمان والمكان آنفي البيان هتكوا عرض المجني علية سالف الذكر بالقوة، إذ انهم ونفاذاً لسابق اتفاقهم، حسروا عنه بنطاله تحت وطأة اختطافهم له وتعديهم عليه بالضرب، كاشفين بذلك عن عورته، وامتدت يد الثاني والخامسة لتلامس مواطن العفة لديه فأخلوا بذلك إخلالا جسيما بحياته.

 

كما سرقوا المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق  وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، إذ اشتمل مخططهم الاستيلاء على أمواله، اذ بعد تمكنهم منه بإتيانهم أفعالهم محل التهمتين السابقتين ونص وطأة التهديد بالسلاحين الناري والأبيض، متعدين علية بالضرب محدثين ما به من إصابات منها ذكرها التقرير الطبي، وتمكنوا من إقعاد مقاومته، وسلب إرادته.

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