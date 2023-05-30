خسرنا فتوح لفترة كبيرة.. تعليق صادم من نجم الزمالك بعد الفوز على الطلائع

خطف الزمالك الثلاث نقاط من الوقت القاتل أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما على إستاد القاهرة في الجولة الـ23 المؤجلة من الدوري العام.

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "بسبب تصريح غريب جدا من رئيس النادي المستشار مرتضي منصور وكان غلط كبيير خسرنا فتوح كلاعب لفترة كبييرة بالأخص الناحية النفسية من وجهة نظري فتوح لا غني عنه في نادي الزمالك مع احترامي للجميع".



ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة.