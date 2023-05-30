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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عكاشة: الذكاء الصناعي فتح مبين للبشرية

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، رئيس مركز  المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الذكاء الصناعي عبارة عن تطوير  في التعامل مع البيانات الضخمة، حيث يستطيع الذكاء الصناعي تقديم إجابات من حجم معلومات ضخم بصورة سريعة، وبشكل لم يكن متوفرا من قبل، مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي يؤدي إلى فتح مبين للبشرية على مستوى الزراعة والصناعة.


وتابع "عكاشة"،  خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن الذكاء الصناعي يساعد الدولة النامية في تقديم مجموعة من الحلول في تحقيق الأمن الغذائي، كما يساهم الذكاء الصناعي في مواجهة الأمراض الكبرى مثل كورونا، حيث يساعد على تصنيع الدواء ومكافحة الأمراض. 


 ولفت إلى أن الذكاء الصناعي الجديد لديه مهارة على تقديم حلول في وقت قليل للغاية،  مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي مفيد للمجتمعات المتوسطة التي تنشد في اللحاق بالعالم المتقدم، حيث يساهم في إتاحة التكنولوجية للدول النامية بصورة أسرع من السابق. 

 

الذكاء الصناعي


 وأشار إلى أن التصنيع العسكري بدأ يعتمد على الذكاء الصناعي، ومثل هذه التقنيات تبدأ في المجال العسكري، ومن ثم تنتقل إلى المجالات المدنية،  مشيرًا إلى أن المسيرات هي السلاح الأكثر فتكًا في ميدان القتال حاليًا، وهذه المسيرات تعتمد بصورة كبيرة على الذكاء الصناعي، مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي يعتبر تحديا في مواجهة الإرهاب، فالتنظيمات الإرهابية استطاعت أن تخترق الألعاب الإلكترونية. 

خالد عكاشة الذكاء الصناعى الزراعة والصناعة كورونا تصنيع الدواء

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