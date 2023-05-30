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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خاص| الإعلامي نزار الفارس يكذب حورية فرغلي: الحلقة هتكشف الحقيقة كلها.. فيديو

نزار الفارس يكذب
نزار الفارس يكذب حورية فرغلي

كذب الإعلامي العراقي نزار الفارس ما قالته الفنانة المصرية حورية فرغلي، بشأن أنه قام بتصويرها دون علمها، أثناء رقصهما بشكل رومانسي بعد أن طلب خطبتها.

 

وصرح نزار الفارس لموقع "صدى البلد"، أن ما قالته الفنانة حورية فرغلي عنه بعد إعلان خطبتهما، ليس صحيحا بالمرة وادعاءات غير حقيقية، لافتا إلى أن برومو حلقة برنامجه سيثبت عكس ما ادعته حوله.

 

وأكد أن حورية فرغلي كانت على علم  بكل ما يحدث، وأن كاميرات البرنامج تصور  رقصتهما والتي ستذاع في البرنامج، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثبت ويكذب ما قالته حورية فرغلي خلال تصريحاتها التليفزيونية والصحفية.

وأضاف نزار الفارس، أنه عرض عليها خطبتها، بعد أن صرحت له أنها تشعر بالوحدة وأنه لا يوجد أحد في حياتها وهذا الأمر يسبب لها الاكتئاب. 

 

وأشار نزار الفارس خلال تصريحه، إلى أنه لم يفعل هذا الأمر بغرض التريند كما ادعت الفنانة المصرية، وما يؤكد ذلك امتناعه عن إجراء أي حوارات صحفية أو تليفزيونية.

 

وكان الإعلامي نزار الفارس أعلن خطبته أمس على الفنانة حورية فرغلي، إلا أنها كذبت هذا الأمر ونفت خطبتها من الإعلامي العراقي، بعد ظهورها وهما يرقصان برومانسية.

 

فيما نشبت أزمة بين حورية فرغلي ونزار الفارس، بعد نفي حورية ما أعلنه نزار الفارس، بشأن خطبتهما التي أكد أنها مثبتة بحلقة برنامجه التليفزيوني.

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