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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاش يا بطل.. زوجة أحمد السقا تقف على رأسها

زوجة احمد السقا
زوجة احمد السقا

خطفت الإعلامية مها الصغير، أنظار متابعيها بجلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زوجة احمد السقا في الصورة واقفة على رأسها بمهارة عالية، وانهالت على الصورة عشرات التعليقات التي تغزلت في مها الصغير ورشاقتها وكتب أحدهم: "عاش يا بطل"، وكتب آخر: "برافو" وعلق آخر "عملتيها ازاي".

وبدت زوجة السقا بإطلالة جذابة، مرتدية بنطالا وبليزر ستان بنقشة الورود، واعتمدت الشعر الأشقر الجذاب، وتركته يتدلى بتصفيفة الويفي المرتبة والناعمة؛ لتعطي لوك مميزا وأنيقا.

عمل مها الصغير

انضمت الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا إلى مذيعات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا. 

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وأنضمت إليهم زوجة أحمد السقا. 

وتتنوع فقرات البرنامج بين الفقرات الخدمية التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كافة المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش كافة الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

جدير بالذكر أن الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة، من بينها it's show time  وأجرت حوارات فنية هامة مع نجوم هوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.

 

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