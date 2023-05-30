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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"إعلان الأحكام العرفية".. قيدروف يوجه رسالة عاجلة إلى القيادة السياسية في روسيا

الرئيس الشيشاني
الرئيس الشيشاني

دعا الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، القيادة السياسية في روسيا إلى إعلان الأحكام العرفية في أعقاب الهجوم بـ الطائرات المسيرة على موسكو.

وقال قديروف في حسابه على "تلجرام": "برأيي يجب إعلان الأحكام العرفية في روسيا واستخدام كافة القدرات القتالية اللازمة لمحو هذه الخلية الإرهابية، دون استخدام عبارة "العسكريين الأوكرانيين"، لافتا إلى أنه لا يوجد عسكريون أو سياسيون في أوكرانيا، بل إرهابيون فقط.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا نفذت هجوما بالطائرات المسيرة على مواقع في موسكو.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة في مقاطعة موسكو، وانحرفت 3 طائرات أخرى عن مسارها بسبب التشويش الالكتروني.

ووصفت موسكو الهجوم بأنه "عملية إرهابية" وتم فتح التحقيق في ملابساته.

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