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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. مادلين مطر تبرز جمالها وأناقتها

مادلين مطر
مادلين مطر

شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، جمهورها ومحبيها بإطلالة أنيقة وجذابة من خلال صور شاركت بها متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت مادلين مطر وهي بإطلالة أنيقة وجذابة، واعتمدت مكياج لافت وتركت شعرها الاشقر القصير منسدلا علي كتفيها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.
وطرحت اللبنانية ​مادلين مطر في ​ شهر نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

مشوار مادلين مطر الفني

المطربة اللبنانية مادلين مطر، اليوم بعيد ميلادها حيث ولدت في بيروت لأسرة مسيحية الديانة، درست الغناء الشرقى في المعهد الوطني العالي للموسيقى بلبنان واستمع إلى صوتها الفنان الكبير الراحل وديع الصافي، وأُعجب بصوتها واصطحبها معه إلى لندن للأشتراك معه في إحدى الحفلات الخيرية للجالية اللبنانية في لندن وحققت نجاحا كبيرًا في هذه الحفلة وأشادت بها الصحف مما شجعها على احتراف الغناء.

سجلت لها إحدى شركات الكاسيت أغنية (لو يوصفوك) ضمن البوم غنائي كوكتيل لعدة مطربين وحققت لها هذه الأغنية شهرة واسعة ثم توالت اعمالها الغنائية الناجحة بعد ذلك، ثم عدة ألبومات غنائية مع كليبات مصورة زادت نجاحها وانتشارها الفني في العالم العربي.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٩_١٧٢٨٥٨

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