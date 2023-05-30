كمامات.. نصيحة مهمة لمرضى الصدر والحساسية أثناء العواصف الترابية

قدم الدكتور عادل خطاب أستاذ الامراض الصدرية بجامعة عين شمس، مجموعة من النصائح الهامة للمصريين حول كيفية تعامل أصحاب أمراض الصدر والحساسية مع الاتربة والرياح المحملة بالرمال .

وقال عادل خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" المصابين بحساسية اأننف والجيوب الأنفية والصدر يتأثرون بالأتربة والرياح المثيرة للرمال ".

وأضاف عادل خطاب:" على مرضى الصدر والحساسية الابتعاد عن الاتربة والأدخنة والروائح النفاذة ".

وتابع عادل خطاب :" العيون احد مداخل الجهاز التنفسي"، مضيفا:" ننصح مرضى الحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج في فترات انتشار الاتربة والعواصف الترابية ".

وأكمل عادل خطاب :" الحساسية تعتبر مرض مزمن وهي مرض ينام ولا يموت وعلى مصاب الحساسية أن يتابع مع الطبيب المعالج ".