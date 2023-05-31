التجلي الأعظم فوق أرض السلام..ماذا حدث بسانت كاترين بعد زيارة وزير الإسكان؟

تهدف الدولة إلى تحويل منطقة الوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصداً عالمياً للسياحة الروحانية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة والتراث.

التجلي الأعظم

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

جاء ذلك خلال تفقد وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة اليوم الثلاثاء، مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الوزير إن المعايير البيئية واشتراطات تطوير المناطق التراثية هي الحاكمة في تنفيذ أعمال التطوير من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتم استخدام خامات من البيئة المحيطة (حجر كاترين)، وألوان المباني متوافقة مع الطبيعة الجبلية المحيطة، ويتم مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو، وجميع تصميمات المباني والمنشآت بمشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، ويتم إشراك المجتمع المحلي في عملية التطوير.

وتفقد الوزير والمحافظ - خلال جولتهما - أعمال تطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي، حيث تم إزالة الطريق الأسفلتي، وإنشاء ممشى سياحي ترفيهي بديلا عنه، وإنشاء طريق بديل له باستخدام الإنترلوك، وجار صب الخرسانة الملونة للممشى السياحي بطول حوالي 900 متر، من مركز الزوار حتى بداية المدينة التراثية، وجار تنفيذ أعمال الزراعة.

كما تفقدا تطوير مركز البلدة التراثية، ويشمل تطوير وتوسعة مسجد الوادي المقدس، وتطوير المحال القائمة، وإنشاء بازارات جديدة، وإنشاء موقف للحافلات السياحية، وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية تراثية للمشاة فقط تناسب طابع المدينة، وتم الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للبازارات الجديدة، وتم تطوير 4 محال قائمة، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات بالمسجد، وجار تنفيذ أعمال تنسيق الموقع ومواقف انتظار الحافلات.

المنتجع السياحي أعلى الهضبة

المنتجع السياحي أعلى الهضبة

تفقد الجزار وفودة المنتجع السياحي أعلى الهضبة، وهوأيضا أحد مكونات مشروع التجلي الأعظم، ويضم، مبنى الاستقبال على مساحة 1200 م2، و4 فيلات على مساحة 520 م2، - و14 شاليه (2 غرفة) على مساحة 2940 م2، و3 شاليهات (4 غرف) على مساحة 720 م2، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وأعمال تنسيق الموقع.

كما تفقدا الأعمال الجاري تنفيذها بمركز الزوار، وهو أحد مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

بدوره أكد وزير الإسكان، أن مركز الزوار يتكون من طابق أرضي وأول وروف مشاة، وتبلغ مساحة الطابق الأرضي 3170 م2، ويضم مركز الزوار المكونات التالية (استقبال ومعلومات – محال – مكاتب إدارية – مكاتب حجز رحلات وطيران – مطعم وكافيتريا – القبة السماوية)، وجار الانتهاء من أعمال التشطيبات والأعمال الكهربائية، كما يتم التأثيث تمهيداً للتشغيل التجريبي.

وخلال تجول وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، بمركز الزوار، التقيا مجموعة من شيوخ القبائل والعشائر وأهالي مدينة سانت كاترين، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم، للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استجاب لمطالب أهالي مدينة سانت كاترين، وأصدر توجيهاته بتنفيذ أعمال التطوير التي أدت إلى إحياء المدينة، وحافظت على هويتها وطابعها المقدس، مؤكدين أن الشكر موصول لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ومحافظ جنوب سيناء، والجهاز المركزي للتعمير، وكل من يسهم في إنجاز هذا المشروع القومي.

التجلي الأعظم

ما هو مشروع التجلي الأعظم

وتعد سانت كاترين منطقة متنوعة البيئة، ولها قيمة روحانية للأديان الثلاثة، ففيها المكان الذي تجلى الله فيه لموسى وفيها الوادي المقدس، ومع تنوع مواردها تستهدف الدولة المصرية إحداث تنمية بيئية مستدامة وفق معايير التخطيط البيئي والتراثي.

ووجهت الدولة وزارة الإسكان لعمل مخطط لتطوير المدينة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لتعظيم هذه القيم، ومن هنا كان شعار المشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" لإعلاء القيمة الروحية للمدينة وإرساء السلام كملتقى للأديان.

تم تشكيل لجنة وطنية على مستوى الدولة أجرت دراسات على مدار العامين الماضيين بهدف الوصول لأعلى توافق ممكن لتحقيق التنمية، بشكل لا يؤثر على البيئة وعلى التراث.

“التجلي الأعظم فوق أرض السلام” هو عبارة عن مشروع تطويري بَحت، يهدف إلى إحياء المكانة الروحانية والدينية لمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء.

ويرتكز هذا المشروع على إعادة تخطيط المدينة بالكامل والحفاظ عليها كمحمية طبيعية، ذلك من خلال إبراز البُعد الجمالي والطابع البدوي التراثي لأهالي سانت كاترين؛ ناهيك عن وضع معايير التنمية المستدامة في الاعتبار عند تنفيذ أعمال التطوير.

أما شعار “تجلّي – TAJALLI” في حد ذاته، فهو كلمة عربية الأصل تشير إلى الظهور أو الخروج إلى النور؛ حيث قام الفريق التسويقي للمشروع باستخدام هذا الشعار لسببين:

الأول: عكس القيمة الروحانية والطبيعية لمدينة سانت كاترين

الثاني: جعله علامة تجارية لمنتجات الأسر البدوية المستخلصة من طبيعة سيناء

ويقع مشروع التجلي الاعظم في المحيط القائم بين جبلي موسى وسانت كاترين، إذ يتميز هذا الموقع بقربه من عدة أماكن مهمة وذات صيت سياحي؛ على سبيل المثال: