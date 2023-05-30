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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الدولة البريطاني: مصر شريك قوي مع المملكة المتحدة ولدينا أهداف مشتركة

اندرو ميتشل وزير
اندرو ميتشل وزير الدولة البريطاني لشؤون إفريقيا

قال اندرو ميتشل وزير الدولة البريطاني لشؤون إفريقيا بعد مشاركته في اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي في شرم الشيخ، انه كان مؤتمر هاما لأن بنك التنمية الأفريقي هو المحرك الرئيسي في تمويل موضوعات تغير المناخ عبر القارة الإفريقية.

 

وتابع خلال لقائه في برنامج "مساء دي ام سي"، مع الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن تمويل المشروعات سيؤدي إلى الحد من الفقر والاحتياج والبنك الأفريقي للتنمية فعال جدا في مثل هذه المجالات وكانت فرصة لنا جميعا كداعمين ومساهمين ومستثمرين في بنك التنمية الأفريقي لدفع هذه الأجندة للأمام ولا طالما كانت بريطانيا دائما شريك قريب للبنك متابعا أنه من خلال سلسلة من الطرق المختلفة قد تمكن من توضيح هذه النقطة أثناء اجتماع المحافظين وأن بريطانيا هي أحد الرواد المساهمين و المستثمرين.

 

مصر تعد شريك قوي

 

وأضاف نحن ومصر علينا أن ندفع للإمام هذه الأجندة الإفريقية متنوعة المجالات، مؤكدا‏ أن مصر تعد شريكا قويا ورائعا مع المملكة المتحدة ولدينا أهداف مشتركة وإذا ما أردت رؤية هذا التقارب بين بريطانيا ومصر تستطيع رؤيته من خلال مؤتمر المناخ الذي انعقد في جلاسكو منذ عامين ثم مؤتمر المناخ في مصر cop 27 في شرم الشيخ العام الماضي

مصر وزير الدولة البريطاني إفريقيا البنك الافريقى تغير المناخ

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