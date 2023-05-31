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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتوعد بالرد على أي هجمات أوكرانية ضد محطة زابوريجيا النووية

علم روسيا
علم روسيا

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو سترد بقسوة شديدة على هجمات أوكرانيا على محطة زابوريجيا النووية، وخطوط إمداد الطاقة، ومدينة إنيرجودار.

وحسب “روسيا اليوم”، قال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن مقترحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بشأن المحطة النووية تتوافق مع الإجراءات التي تتخذها روسيا - لا يوجد أفراد عسكريون، ولا معدات عسكرية، ولا ينطلق أي هجمات من المحطة.

وأضاف “مقترحات جروسي لضمان أمن المحطة تتماشى مع الإجراءات التي ننفذها منذ فترة طويلة وفقا للقرارات المتخذة على المستوى الوطني. وبالتالي، لم تكن هناك أي هجمات من محطة زابورويجيا”.

وتابع "لم تنطلق قط أي هجمات من أراضي المحطة. ولم يتم وضع أسلحة ثقيلة أو ذخيرة في المحطة أبدا. ولا يوجد أفراد عسكريون في المحطة النووية يمكن استخدامهم للهجوم من أراضي المحطة".

ولفت إلى أن روسيا "اتخذت خطوات ملموسة لحماية الهياكل والأنظمة والمكونات الأكثر حساسية للمحطة من الهجمات أو التخريب".

واستطرد أن موسكو تعتزم اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتعزيز السلامة النووية والمادية للمحطة بما يتفق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الناشئة عن المواثيق القانونية الدولية ذات الصلة التي تعد موسكو طرفا فيها.

وعقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء، اجتماعا عرض فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مبادئه لضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

روسيا زابوريجيا الطاقة الأمن الدولي المحطة النووية محطة زابوريجيا النووية

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