حماة الوطن ببنى سويف يكرم القائمين على المراجعات المجانية للثانوية العامة



كرم المستشار حسن جعفر أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة بنى سويف ، وبحضور الدكتور محمد سعد أمين التنظيم بالحزب والدكتورة رشا يحيى أمينة التعليم بالحزب عدد من أعضاء أمانة التعليم والمعلمين لنجاحهم المتميز فى تنفيذ المراجعات النهائية للشهادات الثانوية .

استعرض اللقاء الإجراءات التنظيمية لاستكمال المراجعة النهائية لشهادة الثانوية العامة لحزب حماة الوطن بكافة مراكز المحافظة بعد نجاحها بالشهادات الإعدادية العامة والأسرية والتى تقودها أمانة التعليم بالمحافظة ويشارك بها نخبه متميزه من كبار المعلمين المتخصصين ببنى سويف

جاء ذلك خلال الاجتماع التنظيمي مع أمانة التعليم بحزب حماة الوطن للوقوف على الإجراءات التنفيذية للمراجعة النهائية لشهادة الثانوية العامة وتحديد الجداول والمواعيد والأماكن والمتخصصين.

من ناحيتها أكدت الدكتورة رشا يحي أمين التعليم بالحزب أن دور الحزب لم يقتصر على السياسة فقط، ولكن لنا أهداف وبرامج مجتمعية وخدمية في مقدمتها الاهتمام بالعملية التعليمية و مناصرة ومساندة خطة الدولة التي تسعى بكامل طاقتها للارتقاء وتطوير التعليم قبل الجامعي واستحداثه لأنظمة متطورة، تساهم بشكل كبير في خلق جيل جديد قادر على مواكبة تحديات المستقبل.

وأشادت “أمين التعليم " بآداء المكرمين طوال فترة عملهم، شاكرًة لهم الحرص الشديد على مهنتهم، ومعاملة الضمير فى كل الأعمال المكلفين بها، مضيفًة أنه يجب على المُعلم أن يكون قدوة في كل سلوكياته وأخلاقه وآدائه المهنى، لأنه يُربى الأجيال التى تستطيع أن تنهض بالمجتمع، ويعمل على رسالة بناء الإنسان الذي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من محفل وتلك هي أعظم رسالة.

وفى نهاية اللقاء توجه المستشار حسن جعفر الأمين العام بالحزب بالشكر والتقدير لفريق العمل من أمانة التعليم بحزب حماة الوطن بالمحافظة وتكريمهم خلال اللقاء التنظيمى.

كما قدم الشكر للمعلمين الذين تطوعوا بالقيام بالمراجعة للطلاب نظرًا لما قدموه من تفانى وإخلاص فى العمل، وحرصهم الشديد على الأمانة الموكلة إليهم، وتقديرهم لمهنتهم السامية، وتمسكهم بالسلوكيات الإنسانية الراقية.

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